Пьяный и без прав: в Тюменской области поймали нетрезвого подростка на Toyota

Подросток пояснил, что автомобиль он взял у своего отца для того, чтобы покататься по городу.
Еще одного 15-летнего водителя задержали в среду вечером сотрудники ДПС в поселке Богандинский. Школьник пояснил, что автомобиль ВАЗ 2115 он взял у своей мамы.
В обоих случаях юные водители отстранены от управления транспортными средствами, автомобили эвакуированы на спецстоянку, информация о случившихся инцидентах передана в ПДН для привлечения родителей подростков к ответственности.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2023 года в Тюменской области увеличатся тарифы на эвакуацию и хранение арестованного транспорта. Стоимость эвакуация авто на спецстоянку повысится почти на сто рублей.