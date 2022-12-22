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Пьяный и без прав: в Тюменской области поймали нетрезвого подростка на Toyota

Сегодня, 05:50
Фото: ГИБДД

В тюменской области поймали пьяного подростка-бесправника на Toyota

15-летнего подростка на Toyota Carina поймали сегодня ночью в Ишиме сотрудники ГИБДД. Юный тюменец не только не имел водительских, но еще и находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сюжет
Тюмень

Подросток пояснил, что автомобиль он взял у своего отца для того, чтобы покататься по городу.

Еще одного 15-летнего водителя задержали в среду вечером сотрудники ДПС в поселке Богандинский. Школьник пояснил, что автомобиль ВАЗ 2115 он взял у своей мамы.

В обоих случаях юные водители отстранены от управления транспортными средствами, автомобили эвакуированы на спецстоянку, информация о случившихся инцидентах передана в ПДН для привлечения родителей подростков к ответственности.

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2023 года в Тюменской области увеличатся тарифы на эвакуацию и хранение арестованного транспорта. Стоимость эвакуация авто на спецстоянку повысится почти на сто рублей.

У тюменских водителей с января вырастут расходы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Нетрезвые водители#Тюмень#Тюменская область
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