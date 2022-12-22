Пьяный и без прав: в Тюменской области поймали нетрезвого подростка на Toyota

В тюменской области поймали пьяного подростка-бесправника на Toyota

15-летнего подростка на Toyota Carina поймали сегодня ночью в Ишиме сотрудники ГИБДД. Юный тюменец не только не имел водительских, но еще и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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