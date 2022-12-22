ПЦБК запустила новый коллектор водовыпуска в Перми

Новый объект представляет собой полиэтиленовый трубопровод диаметром 1 метр и длиной 600 метров. Основная его часть проходит под дном Чусовой, а на берегу находится участок трубы протяженностью около 100 метров, а также две камеры гашения, замедляющие скорость потока очищенных стоков. В реализацию проекта вложили 70 миллионов рублей.