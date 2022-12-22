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ПЦБК запустила новый коллектор водовыпуска в Перми

Сегодня, 10:17
Фото: ПЦБК
В Перми в районе Голованово произвели запуск нового коллектора водовыпуска. Он расположен на берегу реки Чусовой и является частью комплекса очистных сооружений Пермской ЦБК.

Новый коллектор смонтировали летом, а осенью Росприроднадзор и Стройнадзор после проверки выдали положительное заключение об использовании объекта. В ноябре ПЦБК получила последние документы от Камского бассейнового водного управления, после чего устаревший коллектор закрыли, передает properm.ru.

Новый объект представляет собой полиэтиленовый трубопровод диаметром 1 метр и длиной 600 метров. Основная его часть проходит под дном Чусовой, а на берегу находится участок трубы протяженностью около 100 метров, а также две камеры гашения, замедляющие скорость потока очищенных стоков. В реализацию проекта вложили 70 миллионов рублей.

Главный инженер ПЦБК и руководитель проекта Вячеслав Новокшонов отметил, что срок службы нового трубопровода составляет 70 лет — то есть в два раза больше, чем срок службы построенного в советское время объекта.

В компании отмечают, что проектная мощность очистных сооружений ПЦБК составляет 57 тысяч кубометров воды в сутки. Взятая для производственных нужд речная вода проходит пять этапов очистки, после чего ее отправляют назад в водоем.

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