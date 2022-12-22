Один раз отрежь: Что учитывать при выборе лазерных станков для ткани и текстиля

Даже сегодня многие предприятия по-прежнему используют для раскроя ткани специальные раскроечные ножи и ножницы. Отказ от механической резки во многом объяснялся сложностью обработки мягкого и непрочного материала станочным способом.
Тенденцию изменило появление такого современного оборудования, как лазерный станок для резки ткани и текстиля. Мощный энергетический луч обеспечивает максимальную точность и тонкость шва среза, а лазерный станок, оснащенный микропроцессорной системой ЧПУ, выполняет фигурный раскрой любых заготовок, гарантируя высокое качество обработки, скорость и эффективность. При этом риск брака сведен к минимуму, а экономия возрастает в разы.
На сегодняшний день станки с ЧПУ — наиболее эффективный и высокотехнологичный тип оборудования для работы с текстилем. Помимо очевидных технических преимуществ — высокой точности, вариативности используемых тканей, видов обработки швов — лазерные станки отличаются завидной практичностью, просты в обслуживании и управлении. Работать с ними сможет любой специалист, даже без специального технического образования. Программой для станка служит графический эскиз, что существенно упрощает настройку и максимально сокращает путь от эскизов модельера до их реализации на материале.
Последний и весьма ощутимый плюс — стоимость оборудования. Цена большинства моделей станков, в том числе обеспечивающих промышленный темп и объем обработки, доступна для небольшого предприятия или частного ателье. При правильном выборе станка, производство получит мощнейшую техническую базу при минимуме затрат.
При подборе лазерных станков для обработки ткани https://www.stanki.ru/catalog/lazernogravirovalnye_stanki/dlya-tkani/ следует обращать внимание на следующие моменты.
Важно помнить, что цена станка, какой бы высокой она не была, не всегда выступает гарантом качества оборудования.
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