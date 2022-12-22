Один раз отрежь: Что учитывать при выборе лазерных станков для ткани и текстиля

На сегодняшний день станки с ЧПУ — наиболее эффективный и высокотехнологичный тип оборудования для работы с текстилем. Помимо очевидных технических преимуществ — высокой точности, вариативности используемых тканей, видов обработки швов — лазерные станки отличаются завидной практичностью, просты в обслуживании и управлении. Работать с ними сможет любой специалист, даже без специального технического образования. Программой для станка служит графический эскиз, что существенно упрощает настройку и максимально сокращает путь от эскизов модельера до их реализации на материале.