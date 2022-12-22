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Один раз отрежь: Что учитывать при выборе лазерных станков для ткани и текстиля

Сегодня, 14:10
Фото: piqsels.com
Еще недавно текстильная промышленность являлась отраслью, большая часть которой приходилась на ручной труд.

Даже сегодня многие предприятия по-прежнему используют для раскроя ткани специальные раскроечные ножи и ножницы. Отказ от механической резки во многом объяснялся сложностью обработки мягкого и непрочного материала станочным способом.

Тенденцию изменило появление такого современного оборудования, как лазерный станок для резки ткани и текстиля. Мощный энергетический луч обеспечивает максимальную точность и тонкость шва среза, а лазерный станок, оснащенный микропроцессорной системой ЧПУ, выполняет фигурный раскрой любых заготовок, гарантируя высокое качество обработки, скорость и эффективность. При этом риск брака сведен к минимуму, а экономия возрастает в разы.

Возможности лазерного станка

На сегодняшний день станки с ЧПУ — наиболее эффективный и высокотехнологичный тип оборудования для работы с текстилем. Помимо очевидных технических преимуществ — высокой точности, вариативности используемых тканей, видов обработки швов — лазерные станки отличаются завидной практичностью, просты в обслуживании и управлении. Работать с ними сможет любой специалист, даже без специального технического образования. Программой для станка служит графический эскиз, что существенно упрощает настройку и максимально сокращает путь от эскизов модельера до их реализации на материале.

Последний и весьма ощутимый плюс — стоимость оборудования. Цена большинства моделей станков, в том числе обеспечивающих промышленный темп и объем обработки, доступна для небольшого предприятия или частного ателье. При правильном выборе станка, производство получит мощнейшую техническую базу при минимуме затрат.

Критерии выбора оборудования

При подборе лазерных станков для обработки ткани https://www.stanki.ru/catalog/lazernogravirovalnye_stanki/dlya-tkani/ следует обращать внимание на следующие моменты.

  1. Площадь рабочего стола. Может варьироваться от 200×200 мм, до 2×3 метров. При покупке следует отталкиваться от размеров обрабатываемых на предприятии заготовок. Чем больше формат, тем большая универсальность. Но следует помнить, что ряд моделей больших лазерных станков оснащены корпусом неразборного типа. Это создает трудности при их перевозке и установке. Дополнительно такие станки требуют соответствующего помещения.
  2. Мощность лазерной трубки. Чем она выше, тем больше скорость обработки. Для оптимальной работы достаточно мощности 40-60 Вт.
  3. Наличие механизма автозагрузки ткани. Крайне удобная опция, особенно при работе с рулонными заготовками.
  4. Система вытяжки. Одно из преимуществ работы с лазерным станком — отсутствие твердых отходов. На выходе образуется только газообразный остаток от испаряющихся веществ. Именно для его отвода предусмотрена штатная вытяжная система. Помимо этого, некоторые модели оснащены системой регулировки интенсивности вытяжки, что гарантирует комфорт при работе с тканями, обладающими резким запахом.
  5. Производитель и сервисное обслуживание. От надежности поставщика будет зависеть соответствие реальных возможностей оборудования заявленным. Выбирать следует производителя, предоставляющего официальную гарантию на оборудование и профессиональное сервисное обслуживание.

Важно помнить, что цена станка, какой бы высокой она не была, не всегда выступает гарантом качества оборудования.

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