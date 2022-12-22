На улицах Тюмени обнаружили четыре брошенные машины

«Улица Шишкова, 11а, 2 года стоит „Матиз“ со спущенными колёсами. Можно уже тоже его куда-то деть», — сообщает подписчица паблика «Авто Тюмень. ДТП» Мария П.
Более того, автомобиль ВАЗ стоит на улице Н.Федорова у дома № 4. Похожая ситуация и с машиной «Тойота» на Монтажников, 34. Проезд 9 мая, 2, тут уже долгое время стоит ДЭУ.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в центре Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ, 91, столкнулись КИА и машина такси. В результате аварии травмы получила пассажирка одной из легковушек, 74-летняя пенсионерка.