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На автодороге Екатеринбург — Тюмень водитель ГАЗель сбил насмерть человека

Сегодня, 06:22
Фото: ГИБДД

На автодороге Екатеринбург — Тюмень в ДТП погиб водитель иномарки

Смертельная авария произошла в среду вечером на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. На 131-м километре автомобильной дороги водитель ГАЗ Next А21R32 сбил насмерть 42-летнего мужчину, стоящего у автомобиля Lifan.
Сюжет
ДТП

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД, водитель ГАЗели врезался в легковушку и наехал на стоящего у багажника водителя. Он находился на дороге в темное время суток, вне населенного пункта, в одежде темного цвета без световозвращающих элементов.

От полученных травм водитель Lifan скончался на месте происшествия. Кроме того, серьезные травмы получил 20-летний пассажир, сын погибшего водителя. Его госпитализировали в больницу с переломом поясничного отдела.  Водитель ГАЗели не пострадал.

На данный момент все обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени состоится суд на водителей, по вине которого в массовой аварии  у ТЭЦ-2 погиб человек.

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#Валентина Бурнашева#Екатеринбург#ДТП#Общество#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Авария
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