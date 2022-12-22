На автодороге Екатеринбург — Тюмень водитель ГАЗель сбил насмерть человека

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД, водитель ГАЗели врезался в легковушку и наехал на стоящего у багажника водителя. Он находился на дороге в темное время суток, вне населенного пункта, в одежде темного цвета без световозвращающих элементов.
От полученных травм водитель Lifan скончался на месте происшествия. Кроме того, серьезные травмы получил 20-летний пассажир, сын погибшего водителя. Его госпитализировали в больницу с переломом поясничного отдела. Водитель ГАЗели не пострадал.
На данный момент все обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени состоится суд на водителей, по вине которого в массовой аварии у ТЭЦ-2 погиб человек.