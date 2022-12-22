На автодороге Екатеринбург — Тюмень водитель ГАЗель сбил насмерть человека

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД, водитель ГАЗели врезался в легковушку и наехал на стоящего у багажника водителя. Он находился на дороге в темное время суток, вне населенного пункта, в одежде темного цвета без световозвращающих элементов.