Массовое ДТП: Сразу 6 машин столкнулись на улице Дружбы в Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в районе Лесобазы столкнулись 3 автомобиля. В ДТП пострадали только машины. Другие подробности аварии неизвестны. Вечером на улице 2-ая Луговая произошло две дорожных происшествия.