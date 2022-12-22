Массовое ДТП: Сразу 6 машин столкнулись на улице Дружбы в Тюмени

Posted 22 декабря 2022, 18:07
Published 22 декабря 2022, 18:07
Modified 22 декабря 2022, 18:07
Updated 22 декабря 2022, 18:07
Ущерб от аварии значительный, автомобиль БМВ восстановлению не подлежит. Предположительно, пострадали 2 водителя, но серьёзных травм удалось избежать.
Причины инцидента выясняются. Машины перекрыли две полосы движения, но заторов нет.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в районе Лесобазы столкнулись 3 автомобиля. В ДТП пострадали только машины. Другие подробности аварии неизвестны. Вечером на улице 2-ая Луговая произошло две дорожных происшествия.