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Posted 22 декабря 2022, 18:07

Published 22 декабря 2022, 18:07

Modified 22 декабря 2022, 18:07

Updated 22 декабря 2022, 18:07

Массовое ДТП: Сразу 6 машин столкнулись на улице Дружбы в Тюмени

22 декабря 2022, 18:07

Массовое ДТП: В Тюмени на улице Дружбы в аварию попали сразу 6 машин

В областной столице 22 декабря вечером на улице Дружбы (около развязки на Мельникайте) произошла массовая авария. По данным подписчиков паблика «Авто Тюмень. ДТП», здесь столкнулись 6 автомобилей.

Ущерб от аварии значительный, автомобиль БМВ восстановлению не подлежит. Предположительно, пострадали 2 водителя, но серьёзных травм удалось избежать.

Причины инцидента выясняются. Машины перекрыли две полосы движения, но заторов нет.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в районе Лесобазы столкнулись 3 автомобиля. В ДТП пострадали только машины. Другие подробности аварии неизвестны. Вечером на улице 2-ая Луговая произошло две дорожных происшествия. 

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