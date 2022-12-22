Избивал кулаком и коленом: тюменец сломал своей подруге руку

Первый инцидент произошел в июне этого года. Между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей возник конфликт. В ходе ссоры Андрей Х. избил женщину кулаком и коленом по лицу и телу. Пострадавшая в итоге получила перелом руки.
В суде Андрей Х. свою вину признал частично — отметил, что сожительница сама его спровоцировала на рукоприкладство. Кроме того, также как и он она была пьяна.
Второй случай произошел в августе. Правда, здесь обошлось без переломов.
Суд назначил Андрею Х. наказание в виде лишения свободы на год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени приговорили к десяти годам лишения свободы за жестокое убийство своего знакомого.