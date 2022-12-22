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Избивал кулаком и коленом: тюменец сломал своей подруге руку

Сегодня, 03:50
Фото: 1MI

Избивал кулаком и коленом: тюменец избил свою подругу до переломов

Жителя Ярковского района Андрея Х. отправили на один год в исправительную колонию за два случая избиение своей сожительницы. Такое решение вынес районный суд.
Сюжет
Тюмень

Первый инцидент произошел в июне этого года. Между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей возник конфликт. В ходе ссоры Андрей Х. избил женщину кулаком и коленом по лицу и телу. Пострадавшая в итоге получила перелом руки.

В суде Андрей Х. свою вину признал частично — отметил, что сожительница сама его спровоцировала на рукоприкладство. Кроме того, также как и он она была пьяна.

Второй случай произошел в августе. Правда, здесь обошлось без переломов.

Суд назначил Андрею Х. наказание в виде лишения свободы на год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени приговорили к десяти годам лишения свободы за жестокое убийство своего знакомого.

Житель Тюмени застрелил своего знакомого, а затем изрезал ему лицо
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Суд#Наказание#Тюменская область
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