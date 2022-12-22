Где в Тюмени купить квартиру со своей террасой

Ставка от 3% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Господдержка 2020» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: ООО «Скандиа» при первоначальном взносе от 15%, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях.

При отказе заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых.

Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб. — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта — рубли РФ.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной.

Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 01.12.2022 по 30.12.2022 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях — на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.