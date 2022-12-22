Депутаты наградили Владимира Шевчика знаком «За заслуги перед Тюменью»

Председатель думы Евгений Заболотный и глава администрации Тюмени Руслан Кухарук отметили особые заслуги Владимира Шевчика в развитии строительной отрасли и значительный вклад в социально-экономическое развитие областной столицы.
«Он действительно предприниматель с большой буквы этого слова, который продолжает традиции связанные с наследием и меценатов и серьёзных предпринимателей, а также купцов, которые ранее жили на тюменской земле», — отметил Руслан Кухарук.
Также глава администрации Тюмени отметил вклад Владимира Шевчика в создание стелы «Город трудовой доблести».
Ранее «Наш Город» писал, что работы по установке в Тюмени памятного знака начались в конце мая этого года. Финансовую часть взял на себя Владимир Шевчик. Открытие памятного знака состоялось 31 октября.