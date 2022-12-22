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Депутаты наградили Владимира Шевчика знаком «За заслуги перед Тюменью»

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI

Тюменские депутаты наградили бизнесмена Владимира Шевчика

Директор компании «Сибинтел-Холдинг» Владимир Шевчик получил награду за заслуги перед Тюменью. Такое решение приняли сегодня во время очередного заседания депутаты Тюменской городской Думы. Предпринимателю вручен нагрудный знак.
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Тюмень

Председатель думы Евгений Заболотный и глава администрации Тюмени Руслан Кухарук отметили особые заслуги Владимира Шевчика в развитии строительной отрасли и значительный вклад в социально-экономическое развитие областной столицы.

«Он действительно предприниматель с большой буквы этого слова, который продолжает традиции связанные с наследием и меценатов и серьёзных предпринимателей, а также купцов, которые ранее жили на тюменской земле», — отметил Руслан Кухарук.

Также глава администрации Тюмени отметил вклад Владимира Шевчика в создание стелы «Город трудовой доблести».

Ранее «Наш Город» писал, что работы по установке в Тюмени памятного знака начались в конце мая этого года. Финансовую часть взял на себя Владимир Шевчик. Открытие памятного знака состоялось 31 октября.

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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Награждение#Тюменская городская Дума#Владимир Шевчик#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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