Депутаты городской Думы поздравили энергетиков с профессиональным праздником

Также представители энергетической отрасли обеспечивают надежную работу предприятий и социальных учреждений областного центра.
«Сложившиеся традиции, бесценный опыт ветеранов энергетического комплекса, высокая компетентность работающих сейчас коллективов предприятий являются гарантами энергетической безопасности города. Тюменские энергетики знают свое дело. В круглосуточном режиме, любых погодных условиях и подчас экстремальных ситуациях оперативно и слаженно решают масштабные задачи», — подчеркнул Евгений Заболотный.
Председатель Думы от имени депутатов поблагодарил энергетиков Тюмени за труд, профессионализм и стойкость, пожелал производственных и личных достижений, здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и безаварийной работы.