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Депутаты городской Думы поздравили энергетиков с профессиональным праздником

Сегодня, 04:00
Фото: Тюменская городская Дума
В День энергетика председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный отметил, что в условиях растущего спроса на электроэнергию и тепло специалисты стратегически важной отрасли создают комфорт и уют в домах тюменцев.
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Тюмень

Также представители энергетической отрасли обеспечивают надежную работу предприятий и социальных учреждений областного центра.

«Сложившиеся традиции, бесценный опыт ветеранов энергетического комплекса, высокая компетентность работающих сейчас коллективов предприятий являются гарантами энергетической безопасности города. Тюменские энергетики знают свое дело. В круглосуточном режиме, любых погодных условиях и подчас экстремальных ситуациях оперативно и слаженно решают масштабные задачи», — подчеркнул Евгений Заболотный.

Председатель Думы от имени депутатов поблагодарил энергетиков Тюмени за труд, профессионализм и стойкость, пожелал производственных и личных достижений, здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и безаварийной работы. 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область
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