Что такое VPS-хостинг, виртуальный частный сервер для работы

Virtual Private Server или VPS представляет собой виртуальный частный сервер для работы. Чаще всего клиент арендует данный хостинг у провайдера на взаимовыгодных условиях. С технологической точки зрения принцип работы полноценного хостинга заключается в следующем: основу составляет физический сервер, где успешно функционирует определенное количество виртуальных серверов, каждый из которых считается независимым. Поэтому виртуальный VPS – абсолютно изолированный элемент одного физического сервера.