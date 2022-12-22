nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Что такое VPS-хостинг, виртуальный частный сервер для работы

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI

Что такое VPS-хостинг, виртуальный частный сервер для работы

Виртуальный выделенный сервер. Особенности использования VPS-хостинга. Простота управления. Для кого предназначен частный виртуальный сервер. Что такое VPS-хостинг?
Сюжет
Сервер

Virtual Private Server или VPS представляет собой виртуальный частный сервер для работы. Чаще всего клиент арендует данный хостинг у провайдера на взаимовыгодных условиях. С технологической точки зрения принцип работы полноценного хостинга заключается в следующем: основу составляет физический сервер, где успешно функционирует определенное количество виртуальных серверов, каждый из которых считается независимым. Поэтому виртуальный VPS – абсолютно изолированный элемент одного физического сервера.

Почему такой хостинг называется независимым? Ответ достаточно простой: каждый VPS хостинг имеет определенную конфигурацию, а именно – индивидуальным комплект технических характеристик, среди которых стоит отметить:

  • выделенная оперативная память;
  • мощность установленного процессора;
  • дисковое пространство и прочее.

В результате общие мощностные показатели каждого сервера напрямую связаны с различными комплектующими. Поэтому количество разных виртуальных машин, установленных на одном физическом сервере, никаким образом не сказывается на их показателях производительности.

Фото: 1MI

Для чего используется VPS?

Все рабочие ресурсы конкретного виртуального сервера ограничиваются одним условием – какой именно тариф выбрал клиент. Причем распоряжаться мощностью VPS можно по-разному:

  • Использовать виртуальный хостинг VPS для одного, но достаточно нагруженного интернет ресурса.
  • Использовать хостинг для огромного количества «легких» и «простых» сайтов.

При заказе аренды VPS не стоит отказываться от профессиональной помощи и услуг хостинг-провайдера, который берет под собственную ответственность решение всех вопросов, связанных с дальнейшим администрированием.

В списке предложенных услуг предусмотрен IP-адрес. Но, если вы являетесь веб-разработчиком и ваши заказчики требуют высокий уровень безопасности, можно использовать другой IP-адрес.

Что касается доступа к используемому серверу, этот доступ имеет клиент, который оформил договор аренды. В случае необходимости передать право на редактирование данных другому человеку (к примеру, помощнику) можно будет предоставить такую возможность. Клиенту предложен полноценный хостинг вместе с доступом на уровне администратора. В результате удается выполнять следующие действия:

  • добавлять/удалять разных пользователей;
  • просматривать информацию;
  • редактировать данные;
  • создавать/удалять всевозможные файлы и прочее.

Таким образом, VPS позволяет постепенно увеличивать изначальные показатели свободного пространства на диске, ОЗУ. Как правило, такие процедуры осуществляются по причине увеличения нагрузки. Причем корректировки удастся вносить при работе VPS, не требуя его полноценной остановки.

Кому требуется виртуальный сервер?

Возможности представленного сервера практически безграничны, а потому его можно и даже нужно применять при работе разных сайтов и приложений. Поэтому наличие VPS требуется следующей категории клиентов:

  • Для интернет-магазинов. Для этой категории клиентов особенно важно наличие каких-либо строгих ограничений у VPS. Представленный сервер характеризуется фиксированным объемом рабочих ресурсов, который не считается зависимым от действий пользователей.
  • Для корпоративных сайтов. Для этой категории особенно важны моменты изолированности хостинга, возможности его дальнейшего администрирования. Принимая решение купить VPS хостинг, в дальнейшем клиент сможет самостоятельно выбирать ПО, оптимальное количество баз данных, почтовых ящиков и другое.
  • Для создания нескольких проектов. В этом случае высоко ценится многозадачность сервера. Ведь клиент не получает никаких дополнительных ограничений, касаемо количества домена, трафиков. На VPS можно разместить нужное количество сайтов, которое может поместиться. Если же выделенные рабочие ресурсы сервера закончатся, их всегда можно будет увеличить.

В результате особенностей VPS достаточно для полноценного обслуживания всевозможных интернет ресурсов: начиная с банковских, корпоративных порталов, интернет-магазинов и заканчивая всевозможными приложениями, форумами, которыми одновременно пользуется огромное количество посетителей. Для удобного управления клиент получает права администратора или «права root». Благодаря этому отмечают достаточно высокий уровень доступа, что способствует редактированию различных файлов, изменению настроек в случае необходимости.

Реклама. Рекламодатель ООО «Админвпс» LjN8K14J1 В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be

#Алиса Вернер#Работа#Технологии#Новые технологии#IT-технологии#Сервер
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
Иностранец изменил личность ради приезда в Тюменскую область
Сегодня, 06:06
У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы
Сегодня, 04:43
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
19 декабря 08:11
В Тюмени нашли пропавшего 21-летнего горожанина с татуировками
Сегодня, 05:31
Избивал кулаком и коленом: тюменец сломал своей подруге руку
Сегодня, 03:50