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Буцаев: В Татарстане могут построить 5 комплексных ТКО-объектов

Сегодня, 09:15
Руководитель ППК “РЭО” Денис Буцаев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили сооружение в регионе сразу пяти комплексов, способных обрабатывать до 1,8 млн тонн отходов в год.

По словам Буцаева, совокупный объём инвестиций в эти объекты – 20 млрд рублей. Если их будут строить по концессионной программе, то Российский экологический оператор сможет обеспечить до 95% от необходимых на строительство комплексов средств, пишет inkazan.ru

Возведение данных перерабатывающих мощностей позволит Татарстану достичь запланированных в нацпроекте “Экология” показателей – стопроцентной обработки ТКО и снижения отправляемых на захоронение объёмов вдвое. Ввод в эксплуатацию новых объектов приблизит реализацию федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.

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