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Будущее ЛГБТ в РФ: Между Азией и Кубой

Сегодня, 18:15
Фото: 1MI

Между Азией и Кубой: Будущее ЛГБТ в РФ

Своеобразный эффект «Стрейзанд» наблюдается в РФ после сообщений о законе о запрете пропаганды ЛГБТ. По данным «Новых известий», число запросов по этой теме в поисковиках Yandex и Google каждый раз, когда депутаты двигают инициативу, вырастает более чем в 2 раза.

Россиян больше беспокоит вопрос – куда мы идём.

Сегодня немногие депутаты предложат обратить внимание на опыт стран Европы, США и других недружественных государств. Другое дело – Иран. Тут деловые и политические контакты только увеличиваются. В одной санкционной лодке ведь плывем. Иран стал самой нетерпимой к ЛГБТ-персонам страной в мире. В этой стране есть смертная казнь за гомосексуализм.

Между тем, в мире насчитывается только 66 государств с нетерпимостью подобных отношений. Все они находятся в Африке и Азии. Ещё в 2018 году, по данным ООН, гомосексуальные отношения были криминализованы в 70 странах (их число сокращается).

Даже в строгой Саудовской Аравии смягчили наказание за мужеложество и смертную казнь на тюремное заключение сроком в 10 лет.

«Политика закручивания гаек и ужесточения соблюдения норм шариата в 2022 году уже привела к массовым акциям протеста в защиту прав женщин (поводом стало убийство женщины, которая неправильно носила хиджаб), в ходе которых погибло до 450 протестующих и 60 сотрудников правоохранительных органов», - сообщают «Новые известия».

В другой стороне есть Куба. Эта страна нам тоже пока еще вроде как дружественная. Долгое время она тоже оставалась консервативной страной, но 6 сентября 2022 года на Кубе провели референдум, на котором 67% жителей острова проголосовали за принятие нового Семейного кодекса.

На данный момент Россия пока находится посередине между Азией и Кубой. Пока, больше всего прав ЛГБТ-людям предоставлено на Мальте.

Российские законодатели наверняка не остановятся на достигнутом, как не остановились на запрете ЛГБТ-пропаганды для несовершеннолетних. Эта тема отлично работает и отвлекает людей от насущных проблем. В ноябре в поисковике Yandex запрос «ЛГБТ» был в 5,5 раз популярнее, чем «цены на продукты».

Сейчас в стране некоторые события доходят до смешного. Даже глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн вынужден делать официальные заявления и оправдываться за радужный флаг региона.

Депутат Госдумы от ХМАО заявил, что глупо связывать город Радужный с ЛГБТ
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#Общество#Европа#Азия#Политика#Люди политики#Социальная политика#Внешняя политика#Александр Мязин
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