Будущее ЛГБТ в РФ: Между Азией и Кубой

Сегодня немногие депутаты предложат обратить внимание на опыт стран Европы, США и других недружественных государств. Другое дело – Иран. Тут деловые и политические контакты только увеличиваются. В одной санкционной лодке ведь плывем. Иран стал самой нетерпимой к ЛГБТ-персонам страной в мире. В этой стране есть смертная казнь за гомосексуализм.