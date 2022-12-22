Будущее ЛГБТ в РФ: Между Азией и Кубой

Россиян больше беспокоит вопрос – куда мы идём.
Сегодня немногие депутаты предложат обратить внимание на опыт стран Европы, США и других недружественных государств. Другое дело – Иран. Тут деловые и политические контакты только увеличиваются. В одной санкционной лодке ведь плывем. Иран стал самой нетерпимой к ЛГБТ-персонам страной в мире. В этой стране есть смертная казнь за гомосексуализм.
Между тем, в мире насчитывается только 66 государств с нетерпимостью подобных отношений. Все они находятся в Африке и Азии. Ещё в 2018 году, по данным ООН, гомосексуальные отношения были криминализованы в 70 странах (их число сокращается).
Даже в строгой Саудовской Аравии смягчили наказание за мужеложество и смертную казнь на тюремное заключение сроком в 10 лет.
«Политика закручивания гаек и ужесточения соблюдения норм шариата в 2022 году уже привела к массовым акциям протеста в защиту прав женщин (поводом стало убийство женщины, которая неправильно носила хиджаб), в ходе которых погибло до 450 протестующих и 60 сотрудников правоохранительных органов», - сообщают «Новые известия».
В другой стороне есть Куба. Эта страна нам тоже пока еще вроде как дружественная. Долгое время она тоже оставалась консервативной страной, но 6 сентября 2022 года на Кубе провели референдум, на котором 67% жителей острова проголосовали за принятие нового Семейного кодекса.
На данный момент Россия пока находится посередине между Азией и Кубой. Пока, больше всего прав ЛГБТ-людям предоставлено на Мальте.
Российские законодатели наверняка не остановятся на достигнутом, как не остановились на запрете ЛГБТ-пропаганды для несовершеннолетних. Эта тема отлично работает и отвлекает людей от насущных проблем. В ноябре в поисковике Yandex запрос «ЛГБТ» был в 5,5 раз популярнее, чем «цены на продукты».
Сейчас в стране некоторые события доходят до смешного. Даже глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн вынужден делать официальные заявления и оправдываться за радужный флаг региона.