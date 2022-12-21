Жители Тюмени сообщают о проблемах в работе автобусов №31

Тюменцы сообщают нехватке автобусов №31

Жители Тюмени сообщили о проблемах в работе маршрута №31. Они попросили провести мониторинг работы автобусов в часы пик и в выходные дни. Пассажирам сложно попасть в центральные части города, транспортных средств не хватает, отмечается в паблике «ЧС Тюмень».