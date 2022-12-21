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Жители Тюмени сообщают о проблемах в работе автобусов №31

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают нехватке автобусов №31

Жители Тюмени сообщили о проблемах в работе маршрута №31. Они попросили провести мониторинг работы автобусов в часы пик и в выходные дни. Пассажирам сложно попасть в центральные части города, транспортных средств не хватает, отмечается в паблике «ЧС Тюмень».
«Кроме 31 маршрута людей из района МЫС никто не возит, могли добавить объём маршруток, а утром это селёдка в бочке», - отметила тюменка Людмила Шешукова в одном из пабликов ВК.

В МКУ «Тюменьгортранс» сообщили, что для проверки загруженности автобусов может уйти несколько дней. В этот период будут приняты решения по изменению расписания.

«24 маршрут тоже изучали, а зимой только с третьей попытки можно попасть в транспорт», - сообщила тюменка Лика Белоусова.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что тюменцы требуют выделить больше автобусов для 62 маршрута. В часы пик они переполнены.

Тюменцы требуют выделить больше автобусов для 62 маршрута
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Деньги#Жалобы#Водители
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