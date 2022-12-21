Жители Тюмени сообщают о проблемах в работе автобусов №31

«Кроме 31 маршрута людей из района МЫС никто не возит, могли добавить объём маршруток, а утром это селёдка в бочке», - отметила тюменка Людмила Шешукова в одном из пабликов ВК.
В МКУ «Тюменьгортранс» сообщили, что для проверки загруженности автобусов может уйти несколько дней. В этот период будут приняты решения по изменению расписания.
«24 маршрут тоже изучали, а зимой только с третьей попытки можно попасть в транспорт», - сообщила тюменка Лика Белоусова.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что тюменцы требуют выделить больше автобусов для 62 маршрута. В часы пик они переполнены.