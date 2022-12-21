Захарова рассказала о более 40 закрытых Западом российских медиа

Как передают «Известия», Захарова заявила, что западные страны уже организовали против российских СМИ самый масштабный в истории акт тоталитарной цензуры в мировом инфополе. По ее словам, в 2022 году были заблокированы и выключены из эфира более 40 российских медиаресурсов, а неугодные журналисты подвергаются давлению со стороны спецслужб, уголовному преследованию и даже физическому насилию.