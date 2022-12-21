В Вагайском районе следователи нашли убийцу рабочего

В конце июля 2022 года в Вагайском районе неподалёку от болота нашли мёртвого мужчину. Было возбуждено уголовное дело, следователи провели опрос местных жителей. Личность подозреваемого в убийстве была установлена — им оказался гражданин из Свердловской области. Его задержали в городе Нижние Серьги и заключили в СИЗО.
Предполагаемый убийца был бригадиром, а потерпевший — его подчинённым. Между ними произошёл конфликт, который разрешился выстрелом из охотничьего ружья. Начальник избавился от трупа, сбросив его в болото, предварительно обмотав тело покойного верёвкой и привязав к нему металлический швеллер. После подозреваемый покинул наш регион.
В настоящий момент следователи собрали доказательства его вины, в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ. Он предстанет перед судом.
Ранее «Наш город» писал, что мужчина, подозреваемый в убийстве ребёнка, в настоящее время находится в СИЗО.