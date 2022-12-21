В Вагайском районе следователи нашли убийцу рабочего

Предполагаемый убийца был бригадиром, а потерпевший — его подчинённым. Между ними произошёл конфликт, который разрешился выстрелом из охотничьего ружья. Начальник избавился от трупа, сбросив его в болото, предварительно обмотав тело покойного верёвкой и привязав к нему металлический швеллер. После подозреваемый покинул наш регион.