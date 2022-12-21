В Тюменской области праздничные огни зажглись на новогодних ёлках из вторсырья

Яркие и необычные ёлочки будут приветливо встречать работников и посетителей заводов, экипажи мусоровозов, доставляющих сюда отходы, а также водителей, которые забирают с МСЗ уже готовое вторсырьё для перерабатывающих предприятий.
«Строительные материалы» для главного новогоднего атрибута бережно отобрали здесь же – из твёрдых коммунальных отходов, которые поступают на заводы с контейнерных площадок всей Тюменской области. После праздников, как и в прошлом году, инсталляции разберут и направят на вторичную переработку.
«То, что принято считать мусором – можно и нужно использовать повторно. Например, в виде поделок и различных приспособлений или в качестве вторсырья для изготовления новых материалов. Ёлочки на мусоросортировочных заводах Тюменской области и работы участников нашего новогоднего детского конкурса – как раз такой пример и повод задуматься об экологичности и бережном отношении к ресурсам», – отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
К подведению итогов ежегодного творческого конкурса под девизом #этобольшенемусор в Тюменском экологическом объединении уже готовы: в этом году на суд жури поступило уже более сотни работ. У юных жителей Тюменской области осталось всего несколько часов, чтобы успеть подготовить поделки и тоже поучаствовать в соревновании.
Напомним, сегодня, 21 декабря, последняя возможность опубликовать фотографию своей работы в социальной сети ВКонтакте с хештегом конкурса и упоминанием сообщества регоператора ТЭО (@ecoteo72).
Поделки на новогоднюю тематику могут быть изготовлены из любых ненужных вещей: от поломанных игрушек и конфетных фантиков, до и консервных банок и старой одежды.
С подробной информацией о правилах конкурса можно ознакомиться здесь – https://vk.com/wall-184375373_2727.