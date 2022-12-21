В Тюменской области праздничные огни зажглись на новогодних ёлках из вторсырья

К подведению итогов ежегодного творческого конкурса под девизом #этобольшенемусор в Тюменском экологическом объединении уже готовы: в этом году на суд жури поступило уже более сотни работ. У юных жителей Тюменской области осталось всего несколько часов, чтобы успеть подготовить поделки и тоже поучаствовать в соревновании.