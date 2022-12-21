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В Тюменской области праздничные огни зажглись на новогодних ёлках из вторсырья

Сегодня, 08:36
Фото: ТЭО

В Тюменской области праздничные огни зажглись на новогодних ёлках из вторсырья

В этом году зелёных красавиц из ПЭТ-бутылок вновь установили на мусоросортировочных заводах в Тюмени, Тобольске и Ишиме.
Сюжет
Тюмень

Яркие и необычные ёлочки будут приветливо встречать работников и посетителей заводов, экипажи мусоровозов, доставляющих сюда отходы, а также водителей, которые забирают с МСЗ уже готовое вторсырьё для перерабатывающих предприятий.

«Строительные материалы» для главного новогоднего атрибута бережно отобрали здесь же – из твёрдых коммунальных отходов, которые поступают на заводы с контейнерных площадок всей Тюменской области. После праздников, как и в прошлом году, инсталляции разберут и направят на вторичную переработку.

«То, что принято считать мусором – можно и нужно использовать повторно. Например, в виде поделок и различных приспособлений или в качестве вторсырья для изготовления новых материалов. Ёлочки на мусоросортировочных заводах Тюменской области и работы участников нашего новогоднего детского конкурса – как раз такой пример и повод задуматься об экологичности и бережном отношении к ресурсам», – отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

К подведению итогов ежегодного творческого конкурса под девизом #этобольшенемусор в Тюменском экологическом объединении уже готовы: в этом году на суд жури поступило уже более сотни работ. У юных жителей Тюменской области осталось всего несколько часов, чтобы успеть подготовить поделки и тоже поучаствовать в соревновании.

Фото: ТЭО

Напомним, сегодня, 21 декабря, последняя возможность опубликовать фотографию своей работы в социальной сети ВКонтакте с хештегом конкурса и упоминанием сообщества регоператора ТЭО (@ecoteo72).

Поделки на новогоднюю тематику могут быть изготовлены из любых ненужных вещей: от поломанных игрушек и конфетных фантиков, до и консервных банок и старой одежды.
С подробной информацией о правилах конкурса можно ознакомиться здесь – https://vk.com/wall-184375373_2727.

#Алиса Вернер#Тюменская область#Тюмень#Экология#Мусор#Конкурс#Сбор мусора#Общество#Новости тюмени#ТЭО
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