В Тюмени сегодня самый короткий световой день в году

В остальных городах Уральского федерального округа продолжительность светового дня в день зимнего солнцестояния не превысит 7 часов 7 минут. Самый короткий будет в Салехарде — всего 2 часа 11 минут, в Ханты-Мансийске — 5 часов 31 минуту, в Екатеринбурге — 6 часов 45 минут, в Кургане — 7 часов 4 минуты, в Челябинске — 7 часов 7 минут, передает тг-канал UrFO_INFO.
Ранее «Наш Город» писал, что по погоде в день зимнего солнцестояния древние славяне судили о будущем урожае и предстоящей зиме. Отмечали, иней на деревьях обещает хороший урожай зерна. Солнечный день предвещал мягкую и теплую зиму, а холодный — сильные морозы.