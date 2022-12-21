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В Тюмени сегодня самый короткий световой день в году

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI

В зимнее солнцестояние световой день в Тюмени продлится 6 часов 40 минут

Сегодня в Тюменской области, 22 декабря, будет самый короткий световой день. Его продолжительность составит всего 6 часов 40 минут. После 22 декабря световой день будет увеличиваться.

В остальных городах Уральского федерального округа продолжительность светового дня в день зимнего солнцестояния не превысит 7 часов 7 минут. Самый короткий будет в Салехарде —  всего 2 часа 11 минут, в Ханты-Мансийске — 5 часов 31 минуту, в Екатеринбурге — 6 часов 45 минут, в Кургане — 7 часов 4 минуты,  в Челябинске — 7 часов 7 минут, передает тг-канал UrFO_INFO.

Ранее «Наш Город» писал, что по погоде в день зимнего солнцестояния древние славяне судили о будущем урожае и предстоящей зиме. Отмечали, иней на деревьях обещает хороший урожай зерна. Солнечный день предвещал мягкую и теплую зиму, а холодный — сильные морозы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода
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