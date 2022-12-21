В Тюмени сегодня самый короткий световой день в году

В остальных городах Уральского федерального округа продолжительность светового дня в день зимнего солнцестояния не превысит 7 часов 7 минут. Самый короткий будет в Салехарде — всего 2 часа 11 минут, в Ханты-Мансийске — 5 часов 31 минуту, в Екатеринбурге — 6 часов 45 минут, в Кургане — 7 часов 4 минуты, в Челябинске — 7 часов 7 минут, передает тг-канал UrFO_INFO.