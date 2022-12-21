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В Тюмени произошла массовая авария. Погиб человек

Сегодня, 06:04
Фото: 1MI

В Тюмени произошло смертельное ДТП у ТЭЦ-2. Погиб работник автомойки

В Тюмени будут судить водителя, устроившего в состоянии алкогольного опьянения массовую аварию на улице Теплотехников в районе ТЭЦ-2. По вине 45-летнего автовладельца погиб человек.
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Суд

Инцидент произошел 6 ноября во второй половине дня. Водитель на Hyundai Solaris не справился с управлением и вылетел на примыкающую к проезжей части территорию парковки у автомойки. Там он врезался в автомобили SsangYong Kyron и Nissan Presage, после чего наехал на одного из работников автомойки.

30-летнего пострадавшего мужчину увезли в больницу в бессознательном состоянии. Позже он скончался от полученных травм.

Виновнику смертельного ДТП предъявлено обвинение по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на автодороге Шадринск—Ялуторовск произошла авария с участием автомобилей Toyota и Volkswagen. В результате  ДТП погибла 47-летняя водитель Toyota, жительница села Исетское.

 

В двух ДТП на трассе Шадринск—Ялуторовск пострадали восемь человек, один погиб
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Суд#ДТП#Авария#Тюменская область#Нетрезвые водители#Гибель на дороге#Наезд на пешехода
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