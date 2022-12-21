В Тюмени произошла массовая авария. Погиб человек

Инцидент произошел 6 ноября во второй половине дня. Водитель на Hyundai Solaris не справился с управлением и вылетел на примыкающую к проезжей части территорию парковки у автомойки. Там он врезался в автомобили SsangYong Kyron и Nissan Presage, после чего наехал на одного из работников автомойки.
30-летнего пострадавшего мужчину увезли в больницу в бессознательном состоянии. Позже он скончался от полученных травм.
Виновнику смертельного ДТП предъявлено обвинение по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на автодороге Шадринск—Ялуторовск произошла авария с участием автомобилей Toyota и Volkswagen. В результате ДТП погибла 47-летняя водитель Toyota, жительница села Исетское.