В Тюмени произошла массовая авария. Погиб человек

Инцидент произошел 6 ноября во второй половине дня. Водитель на Hyundai Solaris не справился с управлением и вылетел на примыкающую к проезжей части территорию парковки у автомойки. Там он врезался в автомобили SsangYong Kyron и Nissan Presage, после чего наехал на одного из работников автомойки.