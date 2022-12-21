В Тюмени начала работу Общественная палата III созыва

Глава Тюмени Руслан Кухарук в приветственном слове отметил, что члены общественной палаты города всегда стремятся обозначить важные, волнующие тюменцев вопросы.
«Мы вместе решаем задачи, которые на общегосударственном уровне являются главными показателями развития города, реализуем национальные проекты. Благодаря нашей совместной работе в областном центре появились прекрасные общественные зоны и пространства — парк Пограничников, пешеходная улица Дзержинского и другие объекты. Спасибо за стремление помочь городу быть лучше», — поблагодарил присутствующих Руслан Николаевич.
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный подчеркнул, что перед депутатами и членами Общественной палаты стоят общие задачи.
«Вы много общаетесь с населением, чувствуете пульс жизни города. Как и городская Дума, вы контролируете выполнение муниципальных программ, обращаете внимание на чаяния горожан и воплощаете их в жизнь. В каждом направлении работы есть ваш вклад. Радует, что депутаты и члены Общественной палаты всегда находят взаимопонимание. Желаю вам дальнейших успехов и здоровья», — сказал председатель Думы.
На заседании председателем Общественной палаты III созыва единогласно была переизбрана Ольга Загвязинская. На должности заместителя председателя и секретаря назначены Александр Чистяков и Надежда Гомель.
В новый состав Общественной палаты города вошли 30 человек. Пять кандидатур утверждены главой города, еще пять — председателем Тюменской городской Думы. Остальных граждан выбирали сами горожане путем голосования на портале «Я решаю!».