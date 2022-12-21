В центре Тюмени снесут многоквартирный дом

Еще двум семьям, собственникам квартир, перечислены денежные средства.
По данным администрации Тюмени, на сегодняшний день реализуемая программа по расселению граждан из аварийного жилья, рассчитанная с 2019 по 2023 годы, выполнена на 92%. В следующем года новое жилье взамен аварийного получат порядка 6 тысяч человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 27 декабря состоится заседание межведомственной комиссии по оценке и обследованию здания, на котором будет принято решение о признании аварийным дома на улице Сахалинской, 25.