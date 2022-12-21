nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В центре Тюмени снесут многоквартирный дом

Сегодня, 03:18
Фото: Тюмень. Администрация города.

В центре Тюмени снесут многоквартирный аварийный дом

В Тюмени готовят к сносу многоквартирный аварийный дом на улице Холодильной, 26. Жильцы двухэтажного деревянного здания, восемь семей, уже расселены. Шесть семей получили новые квартиры, ранее они проживали в доме по договору социального найма.
Сюжет
Тюмень

Еще двум семьям, собственникам  квартир,  перечислены денежные средства.

По данным администрации Тюмени, на сегодняшний день реализуемая программа по расселению граждан из аварийного жилья, рассчитанная с 2019 по 2023 годы, выполнена на 92%. В следующем года новое жилье взамен аварийного получат порядка 6 тысяч человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 27 декабря состоится заседание межведомственной комиссии по оценке и обследованию здания, на котором будет принято решение о признании аварийным дома на улице Сахалинской, 25.

В Тюмени признают аварийным многоквартирный дом на Лесобазе
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Новости тюмени#Аварийное жилье#Снос домов#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
Дорожный рабочий скончался после ДТП на мосту улицы Монтажников в Тюмени
Вчера, 11:23
Власти не подумали об автомобилистах, открыв пешеходную улицу Дзержинского
Вчера, 11:29
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
19 декабря 08:11
В Тюмени родители, несогласные с карантином, привели детей в школу
Вчера, 05:25
В Тюмени на этой неделе откроют ледовый городок и резиденцию Деда Мороза
Вчера, 03:46