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У пьяного тюменца конфисковали автомобиль

Сегодня, 06:52
Фото: 1MI

У жителя Тюменской области конфисковали автомобиль

Житель Голышмановского района остался без автомобиля ВАЗ-21074 из-за неоднократной пьяной езды. У 31-летнего автовладельца по решению суда конфисковали транспортное средство.
Сюжет
Тюмень

Мужчину, осужденного ранее за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в октябре этого года сотрудники ГИБДД вновь поймали пьяным за рулем. Алкотестер показал 0,81 мг/л.

Суд приговорил злостного нарушителя ПДД к году лишения свободы в колонии-поселении и на три года и два месяца лишил водительских прав. Автомобиль тюменца был конфискован в доход государства.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2023 года вырастут тарифы на эвакуацию и хранение арестованного автотранспорта. Перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку теперь будет стоить дороже почти на 100 рублей.

У тюменских водителей с января вырастут расходы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Нетрезвые водители#Тюмень#Наказание#Суд#Эвакуация#Тюменская область#Уголовная ответственность
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