У пьяного тюменца конфисковали автомобиль

Мужчину, осужденного ранее за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в октябре этого года сотрудники ГИБДД вновь поймали пьяным за рулем. Алкотестер показал 0,81 мг/л.
Суд приговорил злостного нарушителя ПДД к году лишения свободы в колонии-поселении и на три года и два месяца лишил водительских прав. Автомобиль тюменца был конфискован в доход государства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2023 года вырастут тарифы на эвакуацию и хранение арестованного автотранспорта. Перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку теперь будет стоить дороже почти на 100 рублей.