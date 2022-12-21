Тюменский телекоммуникационный центр купит дорогой автомобиль за бюджетные деньги

По данным СБИС, ГУП «Тртц» занимается деятельностью в области радиовещания в Тюменской области. В 2021 году выручка организации снизилась до 72 млн рублей. При этом убыток за год составил более 70 млн. «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» принадлежит департаменту имущественных отношений Тюменской области.