Тюменский телекоммуникационный центр купит дорогой автомобиль за бюджетные деньги

Изначально легковой автомобиль (марка не называется) хотели приобрести за 3,9 млн рублей. ООО «Филт Ап» предложили цену в 3,09 млн рублей. В итоге компания стала победителем электронного аукциона.
По данным СБИС, ГУП «Тртц» занимается деятельностью в области радиовещания в Тюменской области. В 2021 году выручка организации снизилась до 72 млн рублей. При этом убыток за год составил более 70 млн. «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» принадлежит департаменту имущественных отношений Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что фирма поставила тюменскому филиалу ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» внедорожник за 7 млн рублей.