Тюменским врачам предлагают зарплату до 150 тысяч рублей в месяц

По данным сайта Superjob, тюменским клиникам нужны урологи, стоматологи. Педиатры, терапевты и врачи-оториноларингологи могут рассчитывать на зарплату 50 – 80 тысяч в месяц. Сосудистые хирурги, анестезиологи и офтальмологи могут получать 90 – 150 тысяч. Примерно столько же платят урологам и онкологам.
На этой неделе «Наш город» сообщал, что в тюменскую МСЧ №72 ФСИН РФ срочно нужны десятки врачей. При этом узким специалистам готовы платить до 45 тысяч в месяц. На данный момент открыта 41 вакансия.