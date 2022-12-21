Тюменским врачам предлагают зарплату до 150 тысяч рублей в месяц

Зарплату до 150 тысяч рублей в месяц предлагают врачам в Тюмени

Тюменские врачи могут рассчитывать на зарплаты до 150 тысяч рублей в месяц. По данным сайтов объявлений, на большие выплаты могут рассчитывать стоматолог-ортопед, акушер-гинекологи, сосудистые хирурги и анестезиологи. Им предлагают от 80 до 150 тысяч в месяц.