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Тюменским врачам предлагают зарплату до 150 тысяч рублей в месяц

Сегодня, 11:54
Фото: 1MI

Зарплату до 150 тысяч рублей в месяц предлагают врачам в Тюмени

Тюменские врачи могут рассчитывать на зарплаты до 150 тысяч рублей в месяц. По данным сайтов объявлений, на большие выплаты могут рассчитывать стоматолог-ортопед, акушер-гинекологи, сосудистые хирурги и анестезиологи. Им предлагают от 80 до 150 тысяч в месяц.

По данным сайта Superjob, тюменским клиникам нужны урологи, стоматологи. Педиатры, терапевты и врачи-оториноларингологи могут рассчитывать на зарплату 50 – 80 тысяч в месяц. Сосудистые хирурги, анестезиологи и офтальмологи могут получать 90 – 150 тысяч. Примерно столько же платят урологам и онкологам.

На этой неделе «Наш город» сообщал, что в тюменскую МСЧ №72 ФСИН РФ срочно нужны десятки врачей. При этом узким специалистам готовы платить до 45 тысяч в месяц. На данный момент открыта 41 вакансия.

В тюменскую МСЧ №72 ФСИН РФ срочно нужны десятки врачей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Зарплата#Средняя зарплата#ОРВИ
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