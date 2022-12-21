Тюменским студентам выдали кашу за задержку поезда РЖД на 14 часов

Инцидент произошел 20 декабря на Челябинском вокзале. Делегация Тюменского медицинского университета не могла выехать на протяжении 14 часов. Поезд 373С по пути Махачкала — Тюмень отправился только «ближе к обеду».
«Банками с кашей можно, знаете, городки строить», - отметила студентка Тюменского медицинского университета.
В итоге молодые люди прибыли в Тюмень, за 9 часов.
Две недели назад «Наш город» сообщал, что на новом мосту на железнодорожном вокзале Тюмени заметили мышь. Она спокойно бегала по гранитной плитке.