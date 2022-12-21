Тюменским студентам выдали кашу за задержку поезда РЖД на 14 часов

Студенты из Тюмени получили кашу за задержку поезда РЖД на 14 часов

Представители РЖД извинились перед тюменскими студентами и возместили ущерб за задержку поезда «перловой кашей с говядиной». По данным видеозаписи в паблике «ЧП Тюмень ЧС», им выдали 12 банок.