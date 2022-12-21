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Тюменские спасатели вытащили застрявшего в снегу 74-летнего рыбака

Сегодня, 03:41
Фото: ГКУ ТО «Тюменская Областная служба экстренного реагирования»

Тюменские спасатели вытащили застрявшего в снегу рыбака

Спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда помогли рыбаку из Нижнетавдинского района, чей автомобиль застрял в снегу. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 декабря.
Сюжет
Тюмень

Тревогу забили родственники мужчины после того, как она не вернулся домой после рыбалки. Как выяснилось, 74-пенсионер отправился на озеро Кучак. Однако автомобиль пожилого мужчины застрял в снегу, а телефон разрядился.

К счастью, поисково-спасательная операция завершилась успешно. Никто не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на переправе Иртыш — Тобольск — Бекерево под лед провалился грузовик с песком. Вытащить из ледяной ловушки транспортное средство дорожной организации удалось самостоятельно.

Самосвалом, провалившимся под лед в Тобольске, заинтересовалась прокуратура
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ТОСЭР#Тюмень#Снег#Тюменская область#Рыбаки
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