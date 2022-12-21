Тюменские спасатели вытащили застрявшего в снегу 74-летнего рыбака

Тревогу забили родственники мужчины после того, как она не вернулся домой после рыбалки. Как выяснилось, 74-пенсионер отправился на озеро Кучак. Однако автомобиль пожилого мужчины застрял в снегу, а телефон разрядился.
К счастью, поисково-спасательная операция завершилась успешно. Никто не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на переправе Иртыш — Тобольск — Бекерево под лед провалился грузовик с песком. Вытащить из ледяной ловушки транспортное средство дорожной организации удалось самостоятельно.