Тюменские моржи готовятся к чемпионату Тюменской области

По словам организаторов, участие в соревнованиях примут пловцы со всей Тюменской области. В рамках Чемпионата запланированы мастер-классы от опытных моржей и показательные выступления от курсантов ТВВИКУ. Зимнее плавание было признано официальным видом спорта в России в 2022 году.