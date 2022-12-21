Тюменские моржи готовятся к чемпионату Тюменской области

В рамках состязаний состоятся заплывы брассом, баттерфляем и вольным стилем на дистанции 25, 50, 100 и 200 метров, а также эстафеты.
По словам организаторов, участие в соревнованиях примут пловцы со всей Тюменской области. В рамках Чемпионата запланированы мастер-классы от опытных моржей и показательные выступления от курсантов ТВВИКУ. Зимнее плавание было признано официальным видом спорта в России в 2022 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале декабря в Тюмени установили рекорд России по зимнему плаванию в бронежилетах. Достижение спортсменов официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.