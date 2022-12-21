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Тюменские моржи готовятся к чемпионату Тюменской области

Сегодня, 07:24
Фото: Алексей Салмин

Тюмень готовится принять спортсменов I Чемпионата области по зимнему плаванию

В Тюмени на этой неделе состоится открытие I Чемпионата Тюменской области области по зимнему плаванию. Соревнования пройдут в субботу и воскресенье, 24 декабря и 25 декабря, на базе клуба зимнего плавания «Кристалл» в Тюмени.
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Тюмень

В рамках состязаний состоятся заплывы брассом, баттерфляем и вольным стилем на дистанции 25, 50, 100 и 200 метров, а также эстафеты.

По словам организаторов, участие в соревнованиях примут пловцы со всей Тюменской области. В рамках Чемпионата запланированы мастер-классы от опытных моржей и показательные выступления от курсантов ТВВИКУ. Зимнее плавание было признано официальным видом спорта в России в 2022 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале декабря в Тюмени установили рекорд России по зимнему плаванию в бронежилетах. Достижение спортсменов официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.

Тюменцы установили рекорд России по плаванию в холодной воде в бронежилетах
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Соревнования#Моржи#Тюменская область
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