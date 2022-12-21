Трихолог посоветовала покупать шапки из натуральных материалов

Трихолог порекомендовала останавливать выбор на шапках с подкладкой из натурального хлопка. При этом ходить в холодное время года с совсем непокрытой головой эксперт не советует — это неблагоприятно отражается на состоянии фолликул и может привести к серьезным простудным заболеваниям.