Трихолог посоветовала покупать шапки из натуральных материалов

Как пишет NEWS.ru, Татьяна Егорова порекомендовала людям, которые имеют жирную кожу головы, отказаться от шапок из натуральной шерсти, поскольку они колючие и могут привести к различным дерматологическим высыпаниям. Также не рекомендуется носить головные уборы из синтетических материалов — они электризуют волосы, что неблагоприятно отражается на состоянии волосяных фолликул.
Трихолог порекомендовала останавливать выбор на шапках с подкладкой из натурального хлопка. При этом ходить в холодное время года с совсем непокрытой головой эксперт не советует — это неблагоприятно отражается на состоянии фолликул и может привести к серьезным простудным заболеваниям.
Татьяна Егорова порекомендовала покупать головные уборы из натуральных и неколючих материалов — так можно избежать дерматологических проблем и предотвратить выпадение волос.