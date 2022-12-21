Суд приговорил нетрезвого водителя к лишению свободы

11 августа текущего года пьяный мужчина передвигался на автомобиле ВАЗ по территории Нижнетавдинского района. По пути его остановила полиция. Прибор показал, что водитель употреблял алкоголь. Сериков не пытался это оспорить. Он уже не в первый раз был привлечён к ответственности за такое правонарушение, но продолжал выпивать за рулём.