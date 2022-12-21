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Суд приговорил нетрезвого водителя к лишению свободы

Сегодня, 11:03
Фото: 1MI

Жителя Тюменской области наказали за повторное пьяное вождение

Нижнетавдинский районный суд приговорил гражданина Дениса Серикова к заключению сроком на полгода, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

11 августа текущего года пьяный мужчина передвигался на автомобиле ВАЗ по территории Нижнетавдинского района. По пути его остановила полиция. Прибор показал, что водитель употреблял алкоголь. Сериков не пытался это оспорить. Он уже не в первый раз был привлечён к ответственности за такое правонарушение, но продолжал выпивать за рулём.

Суд отправил Серикова отбывать наказание в колонии-поселении. Также у него отобрали права на 2 года 6 месяцев.

Ранее «Наш город» писал, что житель Заводоуковска дважды попался сотрудникам полиции в нетрезвом виде за рулём и лишился своего транспортного средства.

У жителя Заводоуковска отобрали машину за пьяное вождение
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#Приговор#Елена Чебоксарова#Опасное вождение#Нижнетавдинский район#Нарушение#Нарушение правил#Лишение прав#Уголовная ответственность
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