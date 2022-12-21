«Снег с дороги чистят, а тропинка завалена»: люди недовольны городскими спецслужбами

«Участок от улицы Панфиловцев до надземного пешеходного перехода вообще не убирается. Зимой там постоянно лежит снег и люди протаптывают себе дорожки, весной и осенью — постоянная грязь, через которую невозможно пройти», — поделился в посте Александр М.
В комментариях его поддержали.
«В таком же виде тротуар у областного ГИБДД на Одесской, вечно снег там не убирают и грязь, тротуар почти на проезжей части, его ширина даже метра не достигает, вся грязь на людей. Снег с дороги чистят, а тропинка завалена», — возмутилась другая подписчица.
Еще одна тюменка обратила внимание на плохую уборку территорий возле магазинов и торговых центров.
«Чистят только возле своего крыльца, а дальше нет! Народ ходит по кочкам! „Новинка“, „Магеллан“, „Триумф“, „Бристоль“ не бедные забегаловки! Если не магазины, тогда кто должен убирать их территорию?» — написала девушка.
Ниже ей поступил ответ из городской администрации.
«Прилегающую территорию должны чистить собственники. Ведущий инженер квартальной инспекции Службы заказчика по благоустройству ВАО завтра проведёт осмотр и рассмотрит все замечания», — пообещали тюменские власти.
В Главном управлении строительства региона всех комментаторов заверили, что 22 декабря работы по очистке территорий от снега будут выполнены.
Ранее «Наш город» сообщал, что заместитель главы администрации Тюмени Пётр Вагин предложил решить проблему с жалобами горожан на антигололедную обработку дорог с помощью галита.