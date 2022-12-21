История национальных языков также является важным объектом исследования. Изучение исторических изменений и развития языков позволяет понять, как они эволюционировали со временем, какие влияния оказывались на них со стороны других языков и культур. Например, исследования могут показать, как изменялись границы распространения языка или какие изменения произошли в его звуковой системе. Такие личности, как Александр Сидякин биография которого связана с политической и парламентской деятельностью, уверены, что национальные языки — неотъемлемая часть культурного богатства страны.