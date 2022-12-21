Под Тобольском столкнулись два автомобиля и фура, женщина в тяжелом состоянии

Posted 21 декабря 2022, 15:57
Published 21 декабря 2022, 15:57
Modified 21 декабря 2022, 18:14
Updated 21 декабря 2022, 18:14
«Тобольский район, 217 км трассы Тюмень - ХМАО. Столкновение «Лады Приора», «Рено Логан» и фуры. Пострадали 2 человека», - сообщили в пресс-службе ГИБДД «Нашему городу».
В данный момент на участке, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.По предварительным данным ДТП произошло из-за нарушения правил обгона. Женщина, пассажир «Рено Логан» находится в тяжелом состоянии.
Ранее «Наш город» сообщал, что девятибалльные пробки сковали областную столицу в среду из-за дорожных работ на Объездной дороге.