Оборонный концерн и тюменская компания запустят производство МПАК

В 2022 году «Инновационные технологии» выиграли 428 госконтрактов на общую сумму — 81 миллион рублей. Компания уже 106 раз выступала ответчиком в суде, большая часть дел касается исполнений обязательств по договорам. Общая сумма исков против организации составляет 338 миллионов рублей.