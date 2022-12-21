Оборонный концерн и тюменская компания запустят производство МПАК

Производство мобильного программно-аппаратного комплекса глушения нефтяных и газовых скважин МПАК станет единым комплексом технологического оборудования в мобильном исполнении с высоким уровнем автоматизации.
А правительстве Тюменской области объясняют, что в комплекс будет интегрирована возможность онлайн мониторинга технологического процесса.
«Алмаз-Антей» — корпорация с большими мощностями, компетенциями и возможностями. Это участник нашего Нефтегазового кластера. Совместные знаковые проекты с тюменскими предприятиями ускоряют импортозамещение, работают на создание и внедрение передовых технологий для более эффективной работы отечественного ТЭК, технологического суверенитета нашей страны», — считает губернатор Тюменской области Александр Моор.
Уставной капитал АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» составляет более 70 миллиардов рублей, а также компания имеет 46 дочерних предприятий. Руководителем концерна числится Ян Новиков. Организация занимается производством оружия и боеприпасов.
Тюменском компанией ООО «Инновационные технологии» руководит Артем Ткаченко. Доходы организации в 2021 году составили более 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 88 миллионов, а чистые активы в минусе на 58 миллионов.
В 2022 году «Инновационные технологии» выиграли 428 госконтрактов на общую сумму — 81 миллион рублей. Компания уже 106 раз выступала ответчиком в суде, большая часть дел касается исполнений обязательств по договорам. Общая сумма исков против организации составляет 338 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени будут судить водителя, устроившего в состоянии алкогольного опьянения массовую аварию на улице Теплотехников в районе ТЭЦ-2. По вине 45-летнего автовладельца погиб человек.