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Оборонный концерн и тюменская компания запустят производство МПАК

Сегодня, 06:11
Фото: Правительство Тюменской области

В Тюменской области начнут выпуск установки глушения нефтяных и газовых скважин

Концерн «Алмаз-Антей» и тюменская компания «Инновационные технологии» запустят совместное производство мобильного программно-аппаратного комплекса (МПАК) глушения нефтяных и газовых скважин. Договор о сотрудничестве был подписан в рамках топливно-энергетического форума 2022.

Производство мобильного программно-аппаратного комплекса глушения нефтяных и газовых скважин МПАК станет единым комплексом технологического оборудования в мобильном исполнении с высоким уровнем автоматизации.

А правительстве Тюменской области объясняют, что в комплекс будет интегрирована возможность онлайн мониторинга технологического процесса.

«Алмаз-Антей» — корпорация с большими мощностями, компетенциями и возможностями. Это участник нашего Нефтегазового кластера. Совместные знаковые проекты с тюменскими предприятиями ускоряют импортозамещение, работают на создание и внедрение передовых технологий для более эффективной работы отечественного ТЭК, технологического суверенитета нашей страны», — считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Уставной капитал АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» составляет более 70 миллиардов рублей, а также компания имеет 46 дочерних предприятий. Руководителем концерна числится Ян Новиков. Организация занимается производством оружия и боеприпасов.

Тюменском компанией ООО «Инновационные технологии» руководит Артем Ткаченко. Доходы организации в 2021 году составили более 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 88 миллионов, а чистые активы в минусе на 58 миллионов.

В 2022 году «Инновационные технологии» выиграли 428 госконтрактов на общую сумму — 81 миллион рублей. Компания уже 106 раз выступала ответчиком в суде, большая часть дел касается исполнений обязательств по договорам. Общая сумма исков против организации составляет 338 миллионов рублей.

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#Алиса Вернер#Бизнес#Общество#Новости тюмени#Контракт#Сотрудничество#Бизнес-форум#Тюменская область#Александр Моор
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