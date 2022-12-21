Налоговая банкротит тюменскую строительную компанию

Решение о назначении заседания по делу А70-26636/2022 ещё не принято.
ООО «Тюменьмонтажстрой» занимается строительством жилых и нежилых помещений. По данным ЕГРЮЛ, юридический адрес компании недостоверный, операции по счетам приостановлены. В 2021 году выручка организации составила 122 млн рублей. В фирме числились 24 сотрудника
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени произошел несчастный случай с сотрудником ООО «Тюменьмонтажстрой». Мужчина упал с пятиметровой высоты, он получил серьёзные травмы.