Налоговая банкротит тюменскую строительную компанию

ООО «Тюменьмонтажстрой» занимается строительством жилых и нежилых помещений. По данным ЕГРЮЛ, юридический адрес компании недостоверный, операции по счетам приостановлены. В 2021 году выручка организации составила 122 млн рублей. В фирме числились 24 сотрудника