nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Налоговая банкротит тюменскую строительную компанию

Сегодня, 12:15
Фото: 1MI

Тюменскую строительную компанию банкротят за долги перед налоговой

Тюменского застройщика собираются банкротить за долги перед налоговой. По данным картотеки арбитражный дел, 13 декабря в суд подан иск «о признании отсутствующего должника банкротом».

Решение о назначении заседания по делу А70-26636/2022 ещё не принято.

ООО «Тюменьмонтажстрой» занимается строительством жилых и нежилых помещений. По данным ЕГРЮЛ, юридический адрес компании недостоверный, операции по счетам приостановлены. В 2021 году выручка организации составила 122 млн рублей. В фирме числились 24 сотрудника

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени произошел несчастный случай с сотрудником ООО «Тюменьмонтажстрой». Мужчина упал с пятиметровой высоты, он получил серьёзные травмы.

Тюменский рабочий упал с пятиметровой высоты
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Бюджеты#Налоги
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
В Тюмени произошла массовая авария. Погиб человек
Сегодня, 06:04
Власти не подумали об автомобилистах, открыв пешеходную улицу Дзержинского
Вчера, 11:29
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
19 декабря 08:11
В Тюмени седьмой день ищут пропавшего 21-летнего горожанина
Сегодня, 04:05
Оборонный концерн и тюменская компания запустят производство МПАК
Сегодня, 06:11