Микрорайон «Корней» открыл продажу второй очереди в Тюмени

Фасады каждого дома уникальны по пропорциям, цвету или дизайну архитектурных элементов. За счет этого микрорайон выглядит разнообразным уже на втором этапе строительства. Архитектура фасадов функциональна. Окна – это глаза дома. Их пропорции определены с учетом функции и планировки комнат. Стены дома – это его кожа. Она выполнена в технике, приятной тактильно и визуально. Этого достаточно, чтобы достигнуть разнообразия фасадов и индивидуальности каждого дома. Окна комнат и лоджий приведены к единым пропорциям. Наружный профиль выполнен под дерево или латунь. Эти оттенки хорошо сочетаются с цветовой гаммой квартала.