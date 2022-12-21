Метеозависимых тюменцев предупредили по погодных качелях

В среду, 21 декабря, ожидается небольшой снег и температура воздуха -16 -19 днем, -20 -26 в ночные часы. В четверг утром термометры покажут -16 -20, к вечеру поднимутся до -12 -16. День пройдет без осадков.
По данным портала world-weather, 21 и 22 декабря прогнозируется высокий индекс метеочувствительности. Вследствие чего метеозависимые тюменцы могут ощущаться на себе влияние погодных условий.
В последний день рабочей недели, пятницу, пойдет снег и потеплеет до -3 -7, скорость ветра составит 4,9-6 метров в секунду. В субботу, 24 декабря, на областную столицу обрушится дождь со снегом. Температура воздуха в этот день составит -1 -3.
Ранее «Наш Город» писал, что 19 декабря в Тюмени из-за неблагоприятных условий, снега с дождем и гололеда, были отменены несколько автобусных рейсов в Курган, Шадринск и Челябинск.