Метеозависимых тюменцев предупредили по погодных качелях

В последний день рабочей недели, пятницу, пойдет снег и потеплеет до -3 -7, скорость ветра составит 4,9-6 метров в секунду. В субботу, 24 декабря, на областную столицу обрушится дождь со снегом. Температура воздуха в этот день составит -1 -3.