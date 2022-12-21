Глава ФОМС Баланин: В ЛНР и ДНР будут созданы территориальные фонды ОМС

«На основании полиса ОМС жители республик будут получать качественную медицинскую помощь не только на территории ЛНР и ДНР, но и в любом регионе РФ, в том числе высокотехнологичную медпомощь во всех федеральных клиниках. В ближайшее время будет организована работа по созданию территориальных фондов и выдаче полисов обязательного медицинского страхования», — отметил Илья Баланин.