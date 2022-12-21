Глава ФОМС Баланин: В ЛНР и ДНР будут созданы территориальные фонды ОМС

Соглашения о формировании территориальных фондов, а также о выдаче полисов жителям ЛНДР заключили председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин и врио глав двух республик.
Подписание документов состоялись в Луганске и в Мариуполе.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что впереди еще долгая и трудная работа, чтобы выйти на уровень всей Российской Федерации, однако заключение этих соглашений с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования — уже огромный шаг в этом направлении. Об этом пишет newstracker.ru.
Как отмечается, выдача полисов обязательного медицинского страхования запланирована после Нового года.
«На основании полиса ОМС жители республик будут получать качественную медицинскую помощь не только на территории ЛНР и ДНР, но и в любом регионе РФ, в том числе высокотехнологичную медпомощь во всех федеральных клиниках. В ближайшее время будет организована работа по созданию территориальных фондов и выдаче полисов обязательного медицинского страхования», — отметил Илья Баланин.
Организация работы территориального фонда ОМС в республике говорит о «плавном и быстром движении в правовое поле Российской Федерации». Об этом сказал временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
Врио главы ЛНР добавил, что благодаря заключению этих документов республика сможет максимально быстро интегрироваться в правовое поле России.
«Соответственно, качество оказания медицинских услуг жителям нашей республики растет, и мы с каждым днем все больше и больше чувствуем себя полноценными гражданами России», — подчеркнул Пасечник.
Ранее сообщалось, что граждане РФ, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и актуализировавшие данные о своих документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря могут оформить цифровой полис ОМС, который принимается в поликлиниках и больницах наравне с пластиковым.