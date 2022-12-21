Елочные базары, бригадир застрелил рабочего, 21-летнего тюменца нашли за пару часов

Продавцы тюменских елочных базаров сообщили о снижении спроса на ели.
Новогоднее дерево лучше покупать ближе к 30 декабря, оно простоит не больше 10 дней. Ёлку нужно увлажнять, следить за температурой в квартире и регулярно проветривать комнату — это дерево не любит тепло. Также для него нужно использовать подкормки.
Для праздников можно купить и сосну. Она медленнее осыпается, неприятности может принести только липкая смола. Ствол дерева не должен быть слишком тонким. Кора елки не должна иметь темных пятен и плесени. Наличие смолы – это основной признак здорового дерева.
В Тюменской области бригадир застрелил рабочего из обреза и сбросил его тело в болото.
Тюменские следователи СКР расследуют уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина, обвиняемого в убийстве. В конце июля 2022 года в Вагайском районе неподалёку от болота нашли мёртвого мужчину. Подозреваемым в убийстве оказался гражданин из Свердловской области. Его задержали в городе Нижние Серьги.
Предполагается, что злоумышленник был бригадиром, а потерпевший — его подчинённым. В ходе конфликта подозреваемый произвел выстрел из охотничьего ружья. Начальник избавился от трупа, сбросив его в болото, предварительно обмотав тело покойного верёвкой и привязав к нему металлический швеллер. После подозреваемый покинул наш регион.
В Тюмени нашли пропавшего 21-летнего юношу с татуировкой.
Поисковики ПО «Белая Сова» сегодня вечером сообщили об окончании розыска 21-летнего молодого человека. Он пропал ещё 14 декабря, но об этом стало известно только в среду. Парня с приметными татуировками нашли через несколько часов. На данный момент он вернулся домой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени завершены поиски 42-летнего Олега Орехова. Мужчина пропал 17 декабря.