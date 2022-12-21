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Елочные базары, бригадир застрелил рабочего, 21-летнего тюменца нашли за пару часов

Сегодня, 18:38
Фото: 1MI

Бригадир застрелил рабочего, 21-летнего тюменца нашли за пару часов, елочные базары

Продавцы тюменских елочных базаров сообщили о понижении спроса на ели. Все чаще покупатели стали делать выбор в пользу искусственных деревьев. Наиболее бюджетным вариантом считается обыкновенная ель.

Продавцы тюменских елочных базаров сообщили о снижении спроса на ели.   

Новогоднее дерево лучше покупать ближе к 30 декабря, оно простоит не больше 10 дней. Ёлку нужно увлажнять, следить за температурой в квартире и регулярно проветривать комнату — это дерево не любит тепло. Также для него нужно использовать подкормки.

Для праздников можно купить и сосну.  Она медленнее осыпается, неприятности может принести только липкая смола. Ствол дерева не должен быть слишком тонким. Кора елки не должна иметь темных пятен и плесени. Наличие смолы – это основной признак здорового дерева.

В Тюменской области бригадир застрелил рабочего из обреза и сбросил его тело в болото.

Тюменские следователи СКР расследуют уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина, обвиняемого в убийстве. В конце июля 2022 года в Вагайском районе неподалёку от болота нашли мёртвого мужчину. Подозреваемым в убийстве оказался гражданин из Свердловской области. Его задержали в городе Нижние Серьги.

Предполагается, что злоумышленник был бригадиром, а потерпевший — его подчинённым. В ходе конфликта подозреваемый произвел выстрел из охотничьего ружья. Начальник избавился от трупа, сбросив его в болото, предварительно обмотав тело покойного верёвкой и привязав к нему металлический швеллер. После подозреваемый покинул наш регион.

В Тюмени нашли пропавшего 21-летнего юношу с татуировкой.

Поисковики ПО «Белая Сова» сегодня вечером сообщили об окончании розыска 21-летнего молодого человека. Он пропал ещё 14 декабря, но об этом стало известно только в среду. Парня с приметными татуировками нашли через несколько часов. На данный момент он вернулся домой.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени завершены поиски 42-летнего Олега Орехова. Мужчина пропал 17 декабря. 

В Тюмени седьмой день ищут пропавшего 21-летнего горожанина
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