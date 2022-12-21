Елочные базары, бригадир застрелил рабочего, 21-летнего тюменца нашли за пару часов

Новогоднее дерево лучше покупать ближе к 30 декабря, оно простоит не больше 10 дней. Ёлку нужно увлажнять, следить за температурой в квартире и регулярно проветривать комнату — это дерево не любит тепло. Также для него нужно использовать подкормки.