Александр Моор потратил средства из областного бюджета на новый дом для священника

Раньше Владимир Климов и его 12 детей проживали в старом доме, который нуждался в ремонте. Этой весной он обратился за помощью к местным властям. По словам губернатора, дом уже был в таком плачевном состоянии, что он принял решение выделить священнику средства на строительство другого жилища. Его возвели в селе Чёрное Вагайского района.