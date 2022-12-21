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Александр Моор потратил средства из областного бюджета на новый дом для священника

Сегодня, 12:36
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области построил дом для многодетной семьи священника Климова

Тюменские власти сделали подарок священнику Климову в виде новоселья к Новому году. Об этом А. Моор с гордостью рассказал в своих соцсетях.

Раньше Владимир Климов и его 12 детей проживали в старом доме, который нуждался в ремонте. Этой весной он обратился за помощью к местным властям. По словам губернатора, дом уже был в таком плачевном состоянии, что он принял решение выделить священнику средства на строительство другого жилища. Его возвели в селе Чёрное Вагайского района.

Построенный дом для священника Владимира Климова площадью 120 м² в 2 раза просторнее его прежнего жилья. Новый хозяин вместе с детьми сегодня туда заехал.

Ранее «Наш город» писал, что дом на Сахалинской, 25, введённый в эксплуатацию более 40 лет назад, могут признать аварийным.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
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#Елена Чебоксарова#Религия#Документы на строительство#Новоселье
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