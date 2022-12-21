Александр Моор потратил средства из областного бюджета на новый дом для священника

Раньше Владимир Климов и его 12 детей проживали в старом доме, который нуждался в ремонте. Этой весной он обратился за помощью к местным властям. По словам губернатора, дом уже был в таком плачевном состоянии, что он принял решение выделить священнику средства на строительство другого жилища. Его возвели в селе Чёрное Вагайского района.
Построенный дом для священника Владимира Климова площадью 120 м² в 2 раза просторнее его прежнего жилья. Новый хозяин вместе с детьми сегодня туда заехал.
Ранее «Наш город» писал, что дом на Сахалинской, 25, введённый в эксплуатацию более 40 лет назад, могут признать аварийным.