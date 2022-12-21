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Агрономы Россельхозцентра раскрыли секрет покупки здоровой ели

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI

Продавцы елочных базаров в Тюмени сообщили о снижении спроса на ели

Насыщенный хвойный запах, эластичные и гибкие ветки, отсутствие плесени и тёмных пятен на коре, наличие смолы, глубокий зелёный цвет с голубоватым оттенком, диаметр ствола от 6 см — всё это признаки здорового дерева. Чтобы оно их не утратило, не следует заносить его сразу с мороза в тепло.

Наиболее бюджетным вариантом считается обыкновенная ель. Её лучше покупать ближе к новогодней ночи, так как такое дерево простоит не больше 10 дней. Ёлку нужно увлажнять, следить за температурой в квартире и регулярно проветривать комнату — это дерево не любит тепло. Также для него нужно использовать подкормки.

На втором месте находится сосна. Она более пушистая, поэтому выглядит привлекательнее ели. Ещё её плюс в том, что она медленнее осыпается. Неприятности может принести только липкая смола, которую выделяет это дерево.

Самое дорогая праздничная ёлка — пихта. Она простоит в доме дольше, чем ель и сосна.

Ранее «Наш город» писал, что на пешеходной улице Дзержинского появилась «Ёлка желаний» с открытками. Каждый родитель может выбрать одну из них и сделать ребёнку подарок мечты.

«Елка Желаний» появилась на тюменской пешеходной улице
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#Торжество#Покупка#Елена Чебоксарова
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