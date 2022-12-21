Агрономы Россельхозцентра раскрыли секрет покупки здоровой ели

Наиболее бюджетным вариантом считается обыкновенная ель. Её лучше покупать ближе к новогодней ночи, так как такое дерево простоит не больше 10 дней. Ёлку нужно увлажнять, следить за температурой в квартире и регулярно проветривать комнату — это дерево не любит тепло. Также для него нужно использовать подкормки.