Жители многоквартирного дома в Тобольском районе замерзают из-за капремонта

«Посёлок Прииртышский, пер. Советский, д. 4. Капитальный ремонт крыши до сих пор не выполнен! Поставив под угрозу жизнь и здоровье жителей, в минусовую температуру воздуха», - сообщил Артём К. в паблике «Типичный Тобольск».
По данным Гисметео, в ближайшие дни в Тобольском районе температура воздуха снизится до – 16 градусов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской поликлинике №17 на улице Монтажников врачи замерзают в кабинетах. Руководство лечебного учреждения сообщило, что «тепловые завесы функционируют, во всем здании единая система отопления».