Жители многоквартирного дома в Тобольском районе замерзают из-за капремонта

Из-за капремонта замерзают жители многоквартирного дома в Тобольском районе

Подписчик паблика «Типичный Тобольск» сообщил, что на 20 декабря в двухэтажном многоквартирном доме до сих пор идёт капремонт крыши. Артём К. отмечает, что люди вынуждены проживать под открытым небом, что является угрозой для жизни и здоровья.