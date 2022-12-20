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Жители многоквартирного дома в Тобольском районе замерзают из-за капремонта

Сегодня, 12:26
Фото: Скрин Типичный Тобольск

Из-за капремонта замерзают жители многоквартирного дома в Тобольском районе

Подписчик паблика «Типичный Тобольск» сообщил, что на 20 декабря в двухэтажном многоквартирном доме до сих пор идёт капремонт крыши. Артём К. отмечает, что люди вынуждены проживать под открытым небом, что является угрозой для жизни и здоровья.
«Посёлок Прииртышский, пер. Советский, д. 4. Капитальный ремонт крыши до сих пор не выполнен! Поставив под угрозу жизнь и здоровье жителей, в минусовую температуру воздуха», - сообщил Артём К. в паблике «Типичный Тобольск».

По данным Гисметео, в ближайшие дни в Тобольском районе температура воздуха снизится до – 16 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской поликлинике №17 на улице Монтажников врачи замерзают в кабинетах. Руководство лечебного учреждения сообщило, что «тепловые завесы функционируют, во всем здании единая система отопления».

В тюменской поликлинике врачи замерзают на рабочем месте
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Жалобы#Деньги#Бюджеты#Экономика
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