Власти не подумали об автомобилистах, открыв пешеходную улицу Дзержинского

В Тюмени состоялось открытие пешеходной улицы Дзержинского. Это большое событие для жителей. Многие тюменцы, понимающие, что в современном городе необходимо иметь такую улицу, где можно спокойно пройти, посидеть на многочисленных скамейках, в восторге. Однако, как это часто бывает, не все городские власти продумали, реализовав эту идею.