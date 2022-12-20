Власти не подумали об автомобилистах, открыв пешеходную улицу Дзержинского

В Тюмени состоялось открытие пешеходной улицы Дзержинского. Это большое событие для жителей. Многие тюменцы, понимающие, что в современном городе необходимо иметь такую улицу, где можно спокойно пройти, посидеть на многочисленных скамейках, в восторге. Однако, как это часто бывает, не все городские власти продумали, реализовав эту идею.
«С обратной стороной открытия пешеходной улицы — коллапс автомобильного движения в районе улиц от Первомайской до Красина. Перекрыто движение на улицах Володарского и Хохрякова, эти улицы стали стоянками автомобилей. С моста по улице Челюскинцев в часы пик невозможно проехать в сторону Республики, так как улицы Советская и Хохрякова имеют одностороннее движение и правый поворот, который помог бы разгрузить данный отрезок пути, почему-то запрещен. А поворот влево, на улицу Советская с улицы Челюскинцев попадает в затор, который образуется из-за установленных на 300 метрах 3 светофоров и слияния потоков с улицы Челюскинцев с обоих направлений», — сообщает тюменский автомобилист.
С ним согласны и другие водители, которые не понимают, почему во время проектирования пешеходной улицы не были предусмотрены варианты организации дорожного движения, которые могли бы обеспечивать стабильное и беспрепятственное движение транспорта в этом районе.
«Ведь в городской администрации есть целый департамент дорожной инфраструктуры и транспорта! Этому департаменту все равно придётся пересматривать схему движения автотранспорта в этом районе города», — уверен водитель.
Сейчас, в район города, расположенный от улицы Челюскинцев до улицы Красина, вдоль улицы Республики и до реки Туры, можно попасть только через один заезд с улицы Республики — на улице Семакова.
«Почему-то улица Кирова имеет одностороннее движение и на неё нельзя повернуть с улицы Республики направо. В этом году, на улице Кирова сделали ремонт, уложили новый асфальт, установили новые бордюры и обустроили тротуары, наверное, на это было затрачено много миллионов бюджетных рублей», — говорит водитель.
Жители Тюмени регулярно сообщают о проблемах с парковкой на улице Дзержинского. Машины, которые ставят здесь водители, «постоянно торчат на полосе». Из-за этого автобусы вынуждены объезжать препятствие, это создаёт пробки на улице Республики.
«Вот сделали улицу Дзержинского пешеходной. Много умов трудилось, над проектом.
Что-то перенести, что-то изменить. Неужели трудно взять за основу среднюю длину автомобиля (тот же седан) и сделать парковку плюс — минус, под размер автомобиля. Здесь постоянно торчат машины на полосе», — отмечают водители.
Вдобавок, хаотично припаркованные автомобили мешают движению по центральным улицам города.
А двухсторонняя улица Кирова превратилась в бесплатную стоянку для автомобилей. А она становится особенно привлекательной, учитывая, что практически все парковки в центре города — платные.
«И вообще, этот район города благодаря тому, что здесь все улицы имеют одностороннее движение, превращен в отстойник для машин, никаких предприятий нет, а все улицы забиты машинами, так как стоянка бесплатная. Так что у департамента дорожной инфраструктуры и транспорта есть возможность отличиться, и сделать автомобильное движение в этом районе города управляемым и свободным, а улицы, такую как Кирова и другие открыть для свободного движения в обе стороны», — предлагает тюменец.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что «имитация звездного неба» на пешеходной улице Дзержинского, которую так пиарили городские власти, оказалась не оригинальной идеей Тюмени, а очередным плагиатом. Аналогичным образом в Челябинске в прошлом году украсили бульвар по проспекту Ленина.