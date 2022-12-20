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В тюменской стоматологии специалисту готовы платить полмиллиона рублей

Сегодня, 05:34
Фото: 1MI

В Тюмени стоматологу предлагают 500 000 рублей и готовы оплатить жильё

На Avito разместили объявление, что в стоматологию нужен хирург-имплантолог. Специалисту обещают регулярно платить крупную сумму.

Будущему врачу предлагают зарплату в размере 400-500 тысяч рублей при графике работы 6 часов в день. При этом, если соискатель из другого города, организации готова оплатить ему жильё. От него требуется высшее образование и стаж работы 3 года. Оборудование и материалы для работы сотруднику также предоставят.

Ранее «Наш город» писал, что многие жители Тюменской области хотят переквалифицироваться в IT-сферу, так как считают её самой высокооплачиваемой областью деятельности на сегодняшний день. Работать в сфере медицины изъявили желание лишь 9% опрошенных.

Чаще всего тюменцы мечтают о повышени зарплаты
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#Елена Чебоксарова#Работодатели#Работодатель#Стоматолог#Врач#Молодые специалисты
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