В тюменской стоматологии специалисту готовы платить полмиллиона рублей

Будущему врачу предлагают зарплату в размере 400-500 тысяч рублей при графике работы 6 часов в день. При этом, если соискатель из другого города, организации готова оплатить ему жильё. От него требуется высшее образование и стаж работы 3 года. Оборудование и материалы для работы сотруднику также предоставят.