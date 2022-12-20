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В Тюмени в среду похолодает до -26

Сегодня, 06:04
Фото: 1MI

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюмени во вторник, 20 декабря, ожидается похолодание, мокрый снег и гололедные явления. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в светлое время суток составит -7 -12, к вечеру термометры опустятся до -13 -18.
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Тюмень

В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега, ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 м/с. В МЧС предупреждают о возможных авариях и инцидентах на системах электроснабжения, обрывах линий ЛЭП, ограничениях на дорогах.

В среду, 21 декабря, ожидается пасмурная и снежная погода и -16 -18 днем, -24 -26 в темное время суток. В четверг, по прогнозам синоптиков, в Тюмени потеплеет до -4 -10, при этом усилится ветер до 6,6-7 метров в секунду.

В пятницу, 23 декабря, осадки маловероятны. Столбики термометров в этот день покажут -2 -3 в течение дня.

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