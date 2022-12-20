В Тюмени в среду похолодает до -26

В среду, 21 декабря, ожидается пасмурная и снежная погода и -16 -18 днем, -24 -26 в темное время суток. В четверг, по прогнозам синоптиков, в Тюмени потеплеет до -4 -10, при этом усилится ветер до 6,6-7 метров в секунду.