В Тюмени в 2023 году благоустроят более 45 дворовых территорий и сквер "Школьный"

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, в следующем году площадь благоустроенных территорий будет сопоставима с показателями 2022 года. В этом году в порядок было приведено 55 дворовых территорий, обустроено 49 безопасных детских площадок, установлено более 170 дренажных и дождеприемных колодцев.
Также работы по благоустройству прошли на территории 12 общественных пространств общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. В 2023 году запланировано проведение работ по реконструкции сквера «Школьный», территорий на улице Николая Федорова и Республики, 21. На эти цели из бюджета Тюмени выделят 200 миллионов рублей. Подрядные организации, которые займутся работами по благоустройству, уже определены.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году начнутся работы по реконструкции Круглой бани. На минувшей неделе вокруг здание огородили забором с баннерами, указывающими на то, что будет собой представлять объект после реставрации.