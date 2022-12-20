В Тюмени в 2023 году благоустроят более 45 дворовых территорий и сквер "Школьный"

Также работы по благоустройству прошли на территории 12 общественных пространств общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. В 2023 году запланировано проведение работ по реконструкции сквера «Школьный», территорий на улице Николая Федорова и Республики, 21. На эти цели из бюджета Тюмени выделят 200 миллионов рублей. Подрядные организации, которые займутся работами по благоустройству, уже определены.