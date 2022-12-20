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В Тюмени в 2023 году благоустроят более 45 дворовых территорий и сквер "Школьный"

Сегодня, 05:49
Фото: 1MI

В Тюмени в 2023 году благоустроят 46 дворовых территорий

В Тюмени в 2023 году благоустроят 46 дворовых территорий на улицах Максима Горького, Широтной, Московском тракте и т. д. На эти цели в бюджете городской казны предусмотрено порядка 739 миллионов рублей.
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Тюмень

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, в следующем году площадь благоустроенных территорий будет сопоставима с показателями 2022 года. В этом году в порядок было приведено 55 дворовых территорий, обустроено 49 безопасных детских площадок, установлено более 170 дренажных и дождеприемных колодцев.

Также работы по благоустройству прошли на территории 12 общественных пространств общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.  В 2023 году запланировано проведение работ по реконструкции сквера «Школьный», территорий на улице Николая Федорова и Республики, 21. На эти цели из бюджета Тюмени выделят 200 миллионов рублей. Подрядные организации, которые займутся работами по благоустройству, уже определены.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году начнутся работы по реконструкции Круглой бани. На минувшей неделе вокруг здание огородили забором с баннерами, указывающими на то, что будет собой представлять объект после реставрации.

Руслан Кухарук рассказал, когда начнется реконструкция Круглой бани
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Благоустройство#Общество#Касается каждого#Деньги#Бюджеты#Строительство и архитектура#Дворы
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