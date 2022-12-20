nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени родители, несогласные с карантином, привели детей в школу

Сегодня, 05:25
Фото: 1MI

В Тюмени родители, несогласные с дистантом, привели детей в школу

Несколько родителей накануне привели детей в школу № 15, на месте присутствовали сотрудники полиции. После уговоров и пререканий лишь одна женщина оставила свою дочь и удалилась — сотрудники учебного заведения были вынуждены оставить ребенка в школе из-за «настоятельных требований» ее мамы.
Сюжет
Тюмень

Сегодня после осмотра на утреннем фильтре школьница была отправлена в поликлинику из-за признаков ОРВИ, рассказала «Нашему Городу» директор школы № 15 Ирина Носова.

Известно, что в учебном заведении во время конфликта между родителями школьников и педагогическим составом школы присутствовали сотрудники полиции. «Наш Город» ожидает официальные комментарии от УМВД по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что с 15 по 23 декабря все школы Тюмени из-за вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ переведены на дистанционный режим обучения. Выйдут ли школьники с карантина на последней неделе перед новогодними каникулами, станет известно через несколько дней.

 

В Тюменской области закрывают на карантин школы и группы в детсадах
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Карантин#ОРВИ#Грипп#Школы#Тюменская область
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
Появились подробности пожара в Кулаково: власти заблокировали проезд пожарным
Вчера, 12:16
Врач тюменца, больного СМА, продвигает интересы фармгигантов
Вчера, 05:54
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
Вчера, 08:11
В Тюмени на этой неделе откроют ледовый городок и резиденцию Деда Мороза
Сегодня, 03:46