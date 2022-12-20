В Тюмени родители, несогласные с карантином, привели детей в школу

Ранее сообщалось, что с 15 по 23 декабря все школы Тюмени из-за вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ переведены на дистанционный режим обучения. Выйдут ли школьники с карантина на последней неделе перед новогодними каникулами, станет известно через несколько дней.