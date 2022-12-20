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В Тюмени признают аварийным многоквартирный дом на Лесобазе

Сегодня, 04:19
Фото: dominfo.org

В Тюмени могут признать аварийным многоквартирный дом на Лесобазе

В Тюмени могут признать аварийным многоквартирный жилой дом на улице Сахалинской, 25. Заседание межведомственной комиссии по оценке и обследованию здания состоится 27 декабря. В рамках заседания будет принято решение о сносе или реконструкции дома.
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Тюмень

Известно, что дом на Сахалинской, 25, был введен в эксплуатацию 45 лет назад — в 1977 году. Здание двухэтажное, общая его площадь составляет 548,30 квадратных метров, в том числе 507 квадратов — жилая площадь.

Согласно ранее опубликованной проектной документации по капитальному ремонту дома, разработанной ООО «Компания Промпроект», работы по обновлению коммуникаций (систем электро- и водоснабжения), реставрации фасада здания, укреплению фундамента здания, ремонту крыши здесь были запланированы на 2050 год.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2031 году на земельном участке в границах улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова появятся школа на 1500 мест, детские сады, библиотека и поликлиника.

В Тюмени на месте завода медоборудования появится школа на 1500 мест
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аварийное жилье#Аварийные дома#Снос домов#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область
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