В Тюмени признают аварийным многоквартирный дом на Лесобазе

Известно, что дом на Сахалинской, 25, был введен в эксплуатацию 45 лет назад — в 1977 году. Здание двухэтажное, общая его площадь составляет 548,30 квадратных метров, в том числе 507 квадратов — жилая площадь.
Согласно ранее опубликованной проектной документации по капитальному ремонту дома, разработанной ООО «Компания Промпроект», работы по обновлению коммуникаций (систем электро- и водоснабжения), реставрации фасада здания, укреплению фундамента здания, ремонту крыши здесь были запланированы на 2050 год.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2031 году на земельном участке в границах улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова появятся школа на 1500 мест, детские сады, библиотека и поликлиника.