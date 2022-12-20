В Тюмени пасынок избил пожилого отчима

Пенсионер настойчиво требовал у мужчины денег на спиртное. Об этом информирует «КП – Тюмень».
Пожилой человек написал заявление в полицию. Выяснилось, что накануне преступления мужчины вместе употреблял спиртные напитки. Утром пенсионер разбудил своего ранее судимого пасынка и стал просить взаймы на спиртное. Получив отказ отчим начал обзывать родственника. Словесная перепалка переросла в драку. Пасынок ударил пострадавшего по голове.
Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит восемь лет тюрьмы. Ведется следствие.