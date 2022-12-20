nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени пасынок избил пожилого отчима

Сегодня, 11:01
В столице Тюменской области 36-летний местный житель избил своего 67-летнего отчима.

Пенсионер настойчиво требовал у мужчины денег на спиртное. Об этом информирует «КП – Тюмень».

Пожилой человек написал заявление в полицию. Выяснилось, что накануне преступления мужчины вместе употреблял спиртные напитки. Утром пенсионер разбудил своего ранее судимого пасынка и стал просить взаймы на спиртное. Получив отказ отчим начал обзывать родственника. Словесная перепалка переросла в драку. Пасынок ударил пострадавшего по голове.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит восемь лет тюрьмы. Ведется следствие.

Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
Дорожный рабочий скончался после ДТП на мосту улицы Монтажников в Тюмени
Сегодня, 11:23
Власти не подумали об автомобилистах, открыв пешеходную улицу Дзержинского
Сегодня, 11:29
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
Вчера, 08:11
В Тюмени родители, несогласные с карантином, привели детей в школу
Сегодня, 05:25
В Тюмени на этой неделе откроют ледовый городок и резиденцию Деда Мороза
Сегодня, 03:46