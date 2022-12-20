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В Тюмени квартирант украл у хозяйки телевизоры

Сегодня, 11:00
В административном центре Тюменской области мужчина снял жилье. Из съемной квартиры арендатор украл телевизоры.

Технику он продал. Об этом информирует «КП – Тюмень».

Хозяйка жилья вызвала полицейских, когда квартиросъемщик перестал отвечать на телефонные звонки. По ее словам, мужчина украл из квартиры два телевизора. Общая сумма ущерба составила 25 000 рублей.

Подозреваемого задержали. Арендатор заявил, что ему срочно потребовались денежные средства, так как он безработный. Чужие телевизоры гражданин хотел отнести в комиссионный магазин. Один телевизор квартиросъемщик продал за 5000 рублей. Другой нашли в его машине.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

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