В Тюмени квартирант украл у хозяйки телевизоры

Подозреваемого задержали. Арендатор заявил, что ему срочно потребовались денежные средства, так как он безработный. Чужие телевизоры гражданин хотел отнести в комиссионный магазин. Один телевизор квартиросъемщик продал за 5000 рублей. Другой нашли в его машине.