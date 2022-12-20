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В Тюмени бортмеханик избил коллегу. Мужчина умер в гостинице

Сегодня, 10:30
Фото: 1MI

Бортмеханик избил коллегу в тюменской гостинице. Мужчина скончался

Суд вынес приговор Николаю Забродину, мужчину обвиняли в убийстве. По данным пресс-службы тюменских судов, всё произошло 27 февраля в гостинице «Лайнер». Злоумышленник был пьян.
«Ночью он зашел в комнату к своему коллеге, чтобы разобраться в ранее возникшем у них конфликте. Нормального разговора не получилось, коллега стал вести себя агрессивно, в связи с чем у них возникла драка, в ходе которой Забродин нанес множественные удары руками, ногами», - сообщают в пресс-службе тюменских судов.

На суде Забродин признал вину. Мужчина по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении трех малолетних детей. Ему назначено 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяный мужчина пытался задушить женщину.

В Тюменской области пьяный мужчина пытался задушить женщину
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Судебный приговор
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