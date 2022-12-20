В Тюмени бортмеханик избил коллегу. Мужчина умер в гостинице

«Ночью он зашел в комнату к своему коллеге, чтобы разобраться в ранее возникшем у них конфликте. Нормального разговора не получилось, коллега стал вести себя агрессивно, в связи с чем у них возникла драка, в ходе которой Забродин нанес множественные удары руками, ногами», - сообщают в пресс-службе тюменских судов.
На суде Забродин признал вину. Мужчина по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении трех малолетних детей. Ему назначено 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяный мужчина пытался задушить женщину.